Mistura de tons quentes e frios nos cabelos é tendência para o inverno 2011

Tons mais escuros de loiro combinam com qualquer mulher

Foto: Divulgação

A mistura de tons quentes e frios nos cabelos é uma das tendências para o inverno 2011. Segundo Rick Wellman, hairstylist de Nova York e especialista em coloração, o mix traz versatilidade, já que muitas mulheres optam por mudar o cabelo conforme as estações do ano. “Muitas delas têm medo do loiro, achando que a tintura vai danificar os fios, mas isso não é verdade quando se trabalha com bons produtos e profissionais”, afirma Wellman no evento de relançamento do produto Blondor, da marca Wella, que aconteceu nesta sexta-feira (1) em SP.

O ombré hair é um bom exemplo dessa mistura de tons quentes e frios, somente com as pontas mais douradas e a raiz do cabelo mais escura. “É o cabelo estilo surfista, como se estivesse acabado de sair do sol no Rio de Janeiro”, diz Wellman.

Para o hairstylist, todas as mulheres alguma vez na vida já tiveram o desejo de se tornarem loira. “Nem que seja com uma peruca”, brinca Wellman. Ele explica que os cabelos loiros trazem naturalmente um lado sexy, bastante vinculado a Marilyn Monroe. “Toda mulher pode ser loira, nem que seja com algum tom de loiro, apenas um toque”, enfatiza.

Para deixar o loiro com aspecto mais natural, o hairstylist inventou uma técnica que também aprimora o trabalho dos cabeleireiros: usar faixas de algodão biodegradável em vez em papéis-alumínio na hora da tintura. “O algodão é menos agressivo com os fios e as clientes têm gostado, pois ganham mechas mais claras perto da raiz”, conta.

Loiros claros trazem um ar sexy por causa de Marilyn Monroe

Foto: Divulgação

Cuidados com a tintura

Torna-se loira pode parecer uma ideia incrível, mas não dá para se esquecer dos cuidados com a tintura. “O processo de descoloração é agressivo, pois retira melanina e queratina do cabelo”, afirma Sonia Corazza, engenheira química especializada em Cosmetologia da Wella.

Sonia cita algumas atitudes do dia a dia para proteger os fios (tingidos ou não) de danos: não lavar o cabelo com água muito quente; hidratar com algum finalizador; comer verduras escuras e alaranjadas; hidratar periodicamente no salão e tirar dúvidas sempre com um profissional. “Cuidar do cabelo é questão de saúde. Não podemos esquecer que o câncer de pele no couro cabeludo também mata mulheres no Brasil “, alerta.

Cor do cabelo e maquiagem

Cabelo e maquiagem são dois aspectos da beleza feminina que se complementam. E loiras devem estar sempre maquiadas, segundo o maquiador Marcelo Hicho. “Loiras combinam com muitos tons”, afirma.

Os neutros conferem um ar mais natural; a boca pode ser escura – com vermelho puro, azulado ou vinho -; nos olhos, uma sombra violeta fica perfeita; blush é essencial, “para não ficar muito pálida”. “Se quiser um make natural, aposte em uma máscara para cílios marrom; para um olhar mais sexy, use máscara preta e sombra preta ou marrom esfumada”, completa Hicho.