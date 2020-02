Mechas californianas continuam fazendo o maior sucesso

Rachel Bilson é adepta das mechas californianas

Foto: Getty Images

Os dias frios podem até ter marcado presença nos últimos dias, mas são as tendências do verão que ganham cada vez mais espaço quando o assunto é moda, beleza e, claro!, cabelos.

Apesar do vermelho ter se destacado entre as famosas e se firmado como a cor da estação mais fria do ano, as mechas californianas parecem não ter saído do gosto das mulheres que adoram um clima e estilo praiano.

A técnica consiste em pintar as pontas do cabelo em um ou dois tons abaixo da cor natural dos fios. A ideia é deixar as madeixas com um aspecto queimado de sol. Para as mais ousadas, vale até deixar essa diferença de tons mais marcada, mas as discretas podem apostar na sutileza, como se o cabelo tivesse desbotado naturalmente.

Outro truque é investir em uma variação mais fashionista das mechas californianas: o ombré hair. Essa técnica visa deixar a divisão dos tons bem marcada, criando um intenso efeito de sombra. A vantagem de ambos é que a raiz dos fios não sofrem com os efeitos da coloração, somente as pontas. E quando você se cansar do visual, basta passar a tesoura e deixar a cor natural predominar!

Saiba mais sobre as mechas californianas