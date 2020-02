Máscaras de tratamento ajudam a proteger o cabelo do Sol

Na praia ou na piscina, não esqueça que seu cabelo precisa de proteção!

Foto: Dreamstime

Os raios do sol não degeneram apenas a pele. Eles também detonam os pigmentos, as proteínas e a cutícula do cabelo. Ao danificar a camada externa da fibra capilar, deixam a textura porosa e acabam com a maleabilidade, o brilho e a hidratação dos fios.

Quando as mechas sofrem com a ação dos raios ultravioleta, do cloro e da água do mar, elas ficam opacas, desbotadas, ressecadas, com frizz e pontas duplas. É aí que as máscaras entram para dar um basta nesses efeitos indesejáveis.

Como elas têm uma grande quantidade de princípios ativos e são formuladas com tecnologias que facilitam sua absorção, evitam que os inimigos-do-cabelo-lindo apareçam. “Os cremes de tratamento são formulados com moléculas minúsculas, capazes de penetrar profundamente no fio, restaurando as proteínas e os nutrientes responsáveis pela beleza”, explica a visagista Drika Llopes (SP).

Batalha de elite

Para um look impecável, é fundamental eleger o produto recomendado para cada tipo de problema: “fios muito secos pedem hidratação intensiva; os quebradiços, doses generosas de proteína; e os sem vida, ceramidas e vitaminas”, explica a cabeleireira Ivone Wittmann, do Amarynthe Hair Studio (SP).

Os ingredientes mais usados nas máscaras, pois conseguem recuperar a boa forma dos fios em instantes, são: a queratina hidrolisada (para dar força e forma), as vitaminas E (antioxidante) e B5 (contra o ressecamento) e o colágeno (mantém a umidade).

Consumo

Foto: Divulgação

1. Natura Plant Verão Máscara Restauradora Pós-sol, da Natura. R$ 22,90*

2. Máscara Intensiva Color Radiance, da Clairol Professional. R$ 55,30*

3. Enrich Self Warming Treat, da Wella. R$ 67,50*

4. Penetraitt Máscara para Força e Reparação, da Sebastian Professional. R$ 111,84*

*Preços pesquisados em janeiro de 2012