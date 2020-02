Máscaras caseiras para proteger o cabelo no verão

Proteger o cabelo no verão é importantíssimo e dá para fazer em casa!

Foto: Getty Images

Nos meses mais quentes do ano, é uma delícia aproveitar a praia ou a piscina. O que nenhuma mulher gosta são os efeitos que o sal, a umidade e o cloro causam no cabelo.

Para solucionar os danos o cabeleireiro Julinho do Carmo, do D’Carmo Beauty Center, em São Paulo, revela 7 receitas de máscaras caseiras e contou segredos de profissional para manter seu cabelo sempre lindo.

1. Fios opacos



Ingrediente

– 1 xíc. (café) de mel

Como usar

No cabelo limpo, borrife um pouco de água para que os fios fiquem úmidos. Verifique se toda a cabeça ficou molhada. Com os dedos, aplique o mel no comprimento dos fios e enrole-os em papel-alumínio (com a parte brilhante para dentro). Deixe agir por cerca de 30 minutos. Enxágue abundantemente.

2. Fios esverdeados



Ingredientes

– Cabelo curto: 100 ml de leite integral

– Cabelo médio: 150 ml de leite integral

– Cabelo comprido: 200 ml de leite integral

Como usar

Aplique o leite nos fios e deixe agir por 40 minutos. Enxágue.

Como prevenir o problema

Use protetor solar nos cabelos.

3. Frizz (arrepiados)



Ingredientes

– 1 pote de mel

– 1 litro de água

Modo de preparo

Misture bem o mel na água. Após a lavagem com o xampu, use a mistura e enxágue. Por último, aplique o condicionador.

Segredinho

Ao enxugar os cabelos, troque a toalha pelo papel toalha. Mas não esfregue! Apenas aperte o papel nos fios. O mesmo efeito é obtido com uma camiseta velha de algodão.

4. Oleosidade



Ingredientes

– 1 maço de hortelã

– ½ litro de água

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador e coe.

Como usar

Após a lavagem, separe o cabelo em mechas e aplique a loção com um chumaço de algodão em todo o couro cabeludo.

Os seus fios não ficarão mais ressecados depois do verão

Foto: Getty Images

5. Fios secos



Ingredientes

– 1 col. (sopa) de amido de milho

– 1 col. (sopa) de açúcar cristal

– 1 xíc. de água

– 1 col. (sopa) de hidratante

– 1 ampola de vitamina A

Modo de preparo

Cozinhe em fogo baixo o amido de milho, o açúcar e a água. Vá mexendo até engrossar, deixe esfriar um pouco, coloque a ampola e o hidratante e mexa bem.

Como usar

Incline a cabeça para a frente, desembarace os fios e separe-os em mechas. Passe o creme em todo o cabelo (menos na raiz), até as pontas. Massageie delicadamente cada mecha. Depois, coloque uma touca de papel-alumínio (com a parte brilhante para dentro) por 30 minutos. Lave com água morna e evite esfregar. Seque os cabelos com uma toalha e, com os fios ainda úmidos, enrole-os sobre um lado da cabeça com o auxílio de grampos. Depois de secos, vire-os para o outro lado e seus cabelos ficarão com volume controlado, brilho e maciez. Repita uma vez por semana.

6. Tingidos



Ingredientes

– 1 xíc. (chá) de arroz integral

– 1 litro de água mineral

Modo de preparo

Coloque o arroz para ferver na água mineral. Cozinhe durante 20 minutos, retire do fogo e deixe esfriar. Coe a água do cozimento e coloque-a em um borrifador de plantas. Depois de lavar o cabelo com xampu, aplique a mistura e passe o condicionador. Deixe agir por cinco minutos e enxágue. Seque o cabelo. Antes de terminar, borrife a água de arroz nas pontas e seque de novo.

Segredinho

O arroz integral fixa a cor no cabelo. Porém, o líquido do cozimento não pode estar grosso: se isso acontecer, coloque mais água. Quanto mais tempo essa mistura agir, melhor será o resultado.

7. Alisados e com progressiva



Ingredientes

– ½ col. (sopa) de alecrim

– 1 litro de água fervente

– 1 col. (sopa) de vinagre de maçã (para cabelos escuros) ou 1 col. (chá) de suco de limão (para cabelos claros)

Modo de preparo

Faça um infusão do alecrim e espere esfriar. Coe e adicione o vinagre ou o limão.

Como usar

Depois de lavar os cabelos, aplique um pouco dessa mistura nos fios e massageie. Não enxágue.