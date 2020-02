Liso de festa: aprenda a criar um penteado elegante em quatro passos

Foto: AgNews

O cabelo chapado apareceu nas passarelas de todo o mundo e é escolha perfeita para arrematar um look sofisticado. Se você acha o lisinho sem graça, dê um up no penteado acrescentando algum acessório diferente ou até uma trança. A atriz Paolla Oliveira, protagonista de “Amor à Vida”, optou por incrementar o liso apenas marcando a risca ao meio, para um visual moderno. E ficou chiquérrima na festa de estreia da novela das 9. “Como o penteado é simples, vale ousar um pouco mais na maquiagem ou nos acessórios”, explica o cabeleireiro Alê de Souza (RJ), que produziu a musa. Use um batom escuro ou um maxibrinco, por exemplo. “A produção não tem segredo, é bem fácil de fazer”, garante o expert. Então siga o passo a passo e arrase no visual!

Passo a passo

1. Comece com uma escova rápida, apenas para facilitar na hora de alisar com a chapinha. Separe mechas e passe a prancha em cada um delas. Deixe os fios o mais lisos que conseguir.

2. Quando terminar, divida o cabelo ao meio, fazendo uma risca bem aparente.Pegue duas mechas grossas da parte frontal e junte-as na nuca. Prenda com um elástico de silicone para fixá-las.

3. Aplique um pouquinho de pomada sem brilho na frente, superficialmente, só para evitar o frizz.

4. Borrife spray de fixação leve em todo o cabelo a uma distância de 15 centímetros.

Look saudável

Dicas para você ter o liso perfeito sem estragar os fios:

· Use um xampu que contenha queratina e silicones na fórmula, pois esses ativos ajudam a manter o efeito chapado.

· Antes da chapinha ou do secador, aplique nos fios um spray ou creme leave-in de proteção térmica.

· Passe a chapinha a, no mínimo, 3 cm de distância do couro cabeludo para não danificar a raiz.

· Hidrate o cabelo uma vez por semana com máscara de tratamento hidratante (à base de queratina e aminoácidos).

Produtos recomendados

1. Hair Spray Charming, Cless Cosméticos, R$ 15,85*

2. Chapinha Red Íon, Taiff, R$ 109,90*

3. Pomada Modeladora, Avon, R$ 16*

4. Elásticos de cabelo, Ricca, R$ 2,40* (12 unidades)

