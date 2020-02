Lições para lavar bem o cabelo

É possível lavar os fios em casa e obter o resultado do salão

Foto: Getty Images

Para quem é vaidosa, manter os cabelos bem tratados é importantíssimo. E o primeiro passo para deixá-los mais bonitos é caprichar na lavagem. Mas é melhor lavá-los em casa ou no salão?

Lavar os fios no salão é bastante vantajoso. Isso porque além deles trabalharem com água mineral ou filtrada, a posição da cabeça no lavatório permite que o profissional ensaboe, massageie e remova o produto de maneira uniforme.

Entretanto, é possível obter o mesmo efeito em casa, seguindo alguns passos:

1. Antes de entrar no banho, penteie os fios para desatar os nós e eliminar parte da sujeira acumulada.

2. Regule a água do chuveiro. Ela deve ser morna, jamais quente! A água mais fria fecha as escamas dos fios, mantendo-os uniformes. E, quanto mais uniformes, mais brilhantes.

3. Use o chuveirinho. Com ele, umedeça os fios uniformemente.

4. Aplique xampu para o seu tipo de cabelo: coloque o produto em uma das mãos e, junto com a outra, espalhe-o em toda a cabeça.

5. Com a ponta dos dedos, nunca com as unhas!, massageie o couro cabeludo com movimentos circulares.

6. Enxágue bem os fios e repita a operação.

7. Coloque o condicionador nas mãos, esfregue uma na outra, e vá aplicando o produto do meio para as pontas. Separe o cabelo em mechas e massageie com movimentos de cima para baixo, como se você estivesse alisando os fios.

8. Aguarde 2 minutos e enxágue bem os cabelos. Passe os dedos abertos entre os fios para soltar os nós. Mexa o cabelo ou balance a cabeça para ver se os fios estão soltos e leves.

9. Não faça turbante nem esfregue o cabelo. Apenas cubra a cabeça com uma toalha macia e pressione com as mãos, para remover o excesso de água. Para secar adequadamente, passe a toalha das pontas para a raiz.

Agora, é só realizar esse processo, no mínimo, de 3 em 3 dias ou, diariamente, no caso dos fios oleosos.