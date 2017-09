Como encontrar o corte bob certo para seu estilo

O bob virou tendência – dos tapetes vermelhos às ruas. O corte é moderno, prático, versátil e ainda nos livra das pontas danificadas por químicas e colorações. Só nos últimos meses, Fernanda Vasconcelos, Khloé Kardashian e Vanessa Hudgens passaram a tesoura nos fios e surgiram ainda mais confiantes e cheias de personalidade. Se você resolveu mudar o look, veja as dicas da consultora de estilo Daniela Fiszpan para estilizar o corte do momento.

Short bob

Para cabelos lisos e finos, a sugestão é cortar os fios na altura do queixo e fazer uma franja reta. Esse corte minimalista, cheio de detalhes, garante um visual moderno e “edgy”. “Apostar em maxi acessórios é a boa, já que o corte valoriza o rosto e fica ainda mais estiloso com brincos e chokers – tendências da temporada”, comenta a consultora.

Messy bob

As mechas têm comprimentos diferentes: as da frente ganham destaque por serem mais longas. Para manter o estilo, aplique um spray de praia e deixe secar naturalmente. “Àquelas que têm medo de se arriscar com franjas podem usar apliques de tic-tac com picotes laterais para ousar”, sugere Daniela.

Long bob

O corte renova os cabelos cortados em camadas. Quem tem cabelos ondulados pode apostar no estilo sem medo. “Dá para incrementar o look com um spray de volume para sair à noite. Durante o dia, deixe secar naturalmente para um visual mais bagunçado. Para ir à academia, puxe para trás e prenda com um rabo de cavalo desconexo. Para um visual mais clássico, divida o cabelo bem na lateral e prenda uma mexa atrás da orelha com um grampo (como o da foto)”, ensina ela.

Bob cut

O clássico chanel ganha uma pegada moderna com muito volume. Para que os fios fiquem encorpados, aposte no franjão lateral e uma base reta. A dica é aplicar um spray de volume na raiz e um mousse no comprimento dos fios antes de secar. “Para as que querem conquistar aquele volume sem sair de casa, os apliques são aposta certeira. Quem busca um efeito de uma noite, uma festa ou no dia a dia, eles ajudam a dar volume sem uso de cola, apenas com tic-tac”, sugere. A transformação é rápida e pode ser feita em segundos, sem necessidade de ir ao salão.