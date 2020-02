Especialistas apontam quatro tendências para cabelos modernos

Edge: simboliza a rebeldia, o tribal, o hardcore e quer transpor limites

Foto: Divulgação

Edge, Metropolitan, Pure e Urban: esses são os nomes das quatro tendências de corte e cor que prometem sair das passarelas internacionais e alcançar as ruas do mundo inteiro. As tendências foram pensadas por três cabeleireiros internacionais renomados, Tyler Johnston, Lesley Lawson e Steve Hogan, e foram revelados na última quinta-feira (6) no evento Essencial Looks World Tour 2011 feito pela marca de cosméticos Schwarzkopft Professional.

Hogan, diretor criativo da Schwarzkopft, explica que as tendências são inspiradas em diversos desfiles das temporadas de moda de Nova York, Londres, Milão e Paris. “Fazemos uma pesquisa com as grifes e depois das temporadas de moda resumimos as principais ideias e conceitos para definir as tendências”, diz. Para ele, essa pesquisa é muito importante porque traz inspiração para os cabeleireiros. “Eles transformam o que parece uma loucura na passarela em um cabelo moderno para a realidade”.

Tyler Johnston – criador do moicano do jogador David Beckham e responsável pela beleza de campanhas de grifes como Louis Vuitton e Gucci – e Lesley Lawson – especialista em coloração, com clientes como Gywneth Paltrow e Lily Allen – foram os principais atuantes na definição das quatro tendências. Confira o que cada uma significa e para que público ela se destina:

Edge: simboliza a rebeldia, o tribal, o hardcore e quer transpor limites. “Se o pai ou a mãe dessa garota falasse que seu look estava bom, ela abriria o guarda-roupa e o trocaria na hora”, conta Johnston. Os cortes são fortes e cheios de atitude. Ganham destaque os cortes curtos e geométricos. As cores são diferentes, como o azul e o lilás. “Elas estão em mechas e são fortes e direcionais, para dar um contraste harmonioso, como o loiro acinzentado e o roxo”, explica Lesley.

Foto: Divulgação

Pure: trata-se do oposto da tendência Edge. Simboliza o simples, romântico, feminino, glamour e a sensibilidade. “É a coleção mais comercial”, diz Johnston. As técnicas de cortes e cores são clássicas com uma forma mais assimétrica, como um lado mais longo que outro para trazer um movimento natural. As cores são românticas, misturando dois tons. “No lado mais curto, usamos um tom mais intenso e no mais longo um mais claro”, conta Lesley.

Foto:Divulgação

Metropolitan: é uma tendência para uma mulher de confiança, estilo, poder, dinheiro e inteligência. As linhas são gráficas e geométricas. Trata-se de um cabelo caro e luxuoso, com luminosidade de diversas cores. As cores são caras e brilhantes, com tons mais claros na raiz e mais fechados nas pontas.

Foto: Divulgação

Urban: destinada para um público mais jovem, a garota Urban é cosmopolita e moderna, que trabalha muito mas vive mesmo para o final de semana. “O corte de Urban é para clientes que querem extrapolar limites e se destacar na multidão”, explica o cabeleireiro Tyler Johnston. São variações de comprimentos e texturas. Na tintura, há um lilás bem lavado com loiro e cores mais fortes e escuras como azul, verde e rosa.