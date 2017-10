Atenção: Erros para não cometer na hora da coloração

Na hora de mudar a cor dos fios, alguns cuidados são fundamentais para preservar a saúde do cabelo e o novo tom. Tanto na preparação quanto após o processo de coloração, é importante ficar atenta a alguns pontos que vão ajudar a valorizar seu visual.

Lavar o cabelo muitas vezes

Quer uma dica de beleza mergulhada na preguiça? Se você tem cabelos tingidos, em vez de lavar todos os dias, use shampoo seco em dias alternados. Toda vez que você lava seus cabelos, está fazendo a cor desbotar e roubando umidade dos fios. Assim eles perdem o brilho! Então, lave menos e enxágue sempre com água fria, para fechar as cutículas dos fios.

Falta de tratamento

Ninguém quer cabelos finos e danificados. Se seus fios já estão com a aparência ressecada, depois de tingir, eles vão se partir! A saída é cuidar antes e fazer um tratamento de proteínas por algumas semanas até o cabelo ter um pouco mais de força. Outra dica é: se for descolorir, faça aos poucos para minimizar os danos.

Usar os finalizadores errados

Produtos à base de álcool podem desidratar os fios tingidos ou descoloridos e fazer com que a cor desbote mais rapidamente. O spray de cabelo é um deles, por exemplo. Invista sempre em leave-ins hidratantes e em proteção térmica.