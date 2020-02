Dicas para fazer penteado de festa

Opções para você arrumar o cabelo e

arrasar na festa!

Foto: Getty Images

Criativos e elegantes, os penteados feitos no salão de beleza deixam qualquer mulher chiquérrima. Para quem não quer gastar, o cabeleireiro Guilherme Cassolari, do salão Cassolari’s, em São Paulo, ensina algumas opções, facílimas de fazer. Tem looks para os estilos romântico, sensual e clássico. Acerte na escolha e faça sucesso nas festas.

“Antes de começar o penteado, lave o cabelo e aplique um pouco de musse para garantir uma boa textura nos fios. Depois, seque com o secador, fazendo uma escova caprichada”, ensina Guilherme. “Se tiver cabelo liso, desfie os fios com um pente fino antes de começar. Assim, eles ganham volume – e o penteado vai durar mais”, recomenda o cabeleireiro.

Dicas para acertar na produção

. Escolha sempre grampos de cor parecida com a do seu cabelo.

. Valorize seu penteado com presilhas de strass, faixas e flores. “As orquídeas são perfeitas. Deixam o look chique e delicado, a cara do verão”, diz o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, do MG Hair Design, em São Paulo.

. Se você tem o rosto redondo, deixe que os fios cubram parte das bochechas e do maxilar. Evite penteados que deixem a lateral da cabeça descoberta. E deixe a parte superior da cabeça mais alta, com um topete.

. Se você tem o rosto quadrado, deve suavizar os traços. Evite o cabelo repartido no meio e os fios lisos, puxados para trás, na direção da nuca. Faça um penteado com movimento, que escorra em direção às maçãs e ao maxilar. Isso disfarça a forma quadrada

do seu rosto.

. Se seu rosto é fino e comprido, deixe os fios volumosos na lateral da cabeça, para criar um equilíbrio.

. Se você é baixinha, prenda o cabelo no alto da cabeça – você vai parecer mais alta. Já as altas devem prender os fios na altura da nuca.

. Se você tem o pescoço curto, nada de franjas e cabelo preso para trás!

Confira o passo a passo de 3 opções de penteado de festa em diferentes estilos