Descubra qual é a progressiva perfeita para o seu cabelo

Embora todas as técnicas de progressivas alisem, elas não servem para os mesmos tipos de cabelo. Por isso, antes de fazer sua escova, tenha certeza de que o profissional usará o produto com a base indicada para suas madeixas. Conheça as quatro mais usadas nos salões.

Com base de amônia ou tioglicolato de amônia

Ótima para alisar todos os tipos de cabelo: virgem, coloridos, com mechas… “Essa substância se dá bem em qualquer ambiente capilar”, diz Gennaro Preite, consultor técnico da condor. “Trata-se de uma das mais utilizadas em processos de transformação”, completa o especialista.

Com base de guanidina



O mineral alcalino alisa, mas não é indicado para cabelos com tintura (com tonalizantes, colorações, mechas, etc). “Às vezes, os fios com essa química podem não resistir à base e o liso fica com frizz”, explica Gennaro. O guanidina diminui o volume e suaviza cachos. “Ele também é indicado para cabelos anelados”, diz Eduardo miyazaki, terapeuta capilar do red Door – salon & spa.

Com base de formol (formaldeído)

“Apesar da determinação da Anvisa*, que limitou o uso de formol em alisantes (veja mais no quadro ao lado), alguns fabricantes deixaram a substância mais fraca ao quebrar suas moléculas”, diz Gennaro. Após fazer esse tipo escova, deve-se ficar sem lavar a cabeça por três dias. “O formol continuará agindo gradativamente”, diz ele, assinalando que a substância não é indicada para fios virgens, pois pode deixá-los ondulados ou marcados.

Com base de etalonamina

Composto derivado da amônia e com ação mais forte que outras químicas. “É a base ideal para cabelos crespos e difíceis de alisar”, diz Gennaro. “Também pode ser utilizada em cabelos com bastante elasticidade”, diz Eduardo.

Conheça o formol

É a substância responsável por conservar o efeito liso dos fios após as escovas. Desde 2007, a Anvisa limitou a quantidade do produto (também conhecido por formaldeído) na composição das progressivas para 0,02% porque, em maior quantidade, pode prejudicar os cabelos e a saúde da pessoa. Como funciona O formol “entra” no fio do cabelo, abrindo a cutícula e modificando temporariamente sua estrutura. “Ele também consegue ‘encapar’ os fios, criando uma película impermeabilizante”, explica Gennaro Preite. Daí o cabelo permanecer liso por bastante tempo e com muito brilho.

Cuidados que você deve tomar antes de fazer sua escova

Para ter o melhor liso, não basta apenas escolher a química certa para seu cabelo. Veja quais os outros cuidados que se deve tomar para ganhar fios lisos… e muitos elogios!

. Escolha um profissional de confiança para fazer a progressiva. Boa parte do resultado dependerá de como ele seguirá as instruções do produto e do cuidado que terá no procedimento.

. Antes de escolher a escova, diga ao cabelereiro qual resultado espera ter.

. Exija o teste de mecha: ele é a garantia que o cabelo não ficará danificado pela química.

. Ao escolher o produto, peça para ver a embalagem e procure o número de inscrição da Anvisa. Isso garante que a escova tem o aval da vigilância sanitária.

. Assim que se decidir pelo tipo de progressiva, peça ao cabeleireiro preparar o produto na sua frente. Com essa atitude, você evita o risco do profissional adicionar mais formol à mistura, o que pode estragar os fios ou causar males à saúde, como queimaduras e alergias.

