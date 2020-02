Descubra a escova de ostra, à base de queratina

Produtos usados para fazer a escova de ostra

Foto: Divulgação

A escova de ostra é desenvolvida a partir da queratina desse animal. ”Por ser muito próxima à queratina humana, ela corrige as imperfeições da quebra capilar”, explica o diretor da marca Oyster Line, Leandro RC. Além disso, o procedimento deixa o cabelo liso com muito mais brilho e caimento. A composição não tem amônia e está dentro das especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A técnica em cabelos Fernanda Santos, de Florianópolis, diz que esse é o sucesso do momento entre as mulheres. ”Já fiz muitos tipos de escova, mas nunca tinha visto resultado igual.”

. Quanto custa

De R$ 180 a R$ 280

. Marca

Oyster Line

(48) 3257-4743

www.oysterline.com.br

. Manutenção

Depende do tipo de cabelo. Para os ondulados, a cada quatro meses. Para os muito crespos, mensalmente.

. Indicação

Para quem tem cabelo volumoso ou ondulado e quer ter fios lisinhos.

. Vantagens

Todas as mulheres podem fazer, inclusive as que têm química ou tintura no cabelo. O produto dá proteção externa aos fios, o que deixa o cabelo bem macio. E o resultado final é um liso com aspecto natural.

. Contra indicações

Não há. No entanto, todas devem fazer um teste antes de utilizar o produto. A prova pode ser feita atrás da orelha ou no braço.

. Venda

Somente para profissionais. Não é um produto para ser manipulado em casa, por quem não é cabeleireira.

Agora saio de casa de cabelo molhado

Samira Peruchi, 25 anos, professora, Florianópolis, SC



Foto: arquivo pessoal

”Fui escrava da chapinha por dez anos. Dormia todo dia mais tarde por causa da saga: lavar o cabelo, secar e passar a bendita prancha. Mesmo quando surgiu a escova definitiva, eu fiquei receosa, porque sou superalérgica. Mas, quando a minha cabeleireira falou da escova de ostra, eu resolvi experimentar. Fiz o teste na pele para ver se não teria alergia, e deu certo. Nem acreditei que estava a um passo de me livrar da chapinha. O resultado foi maravilhoso porque o produto hidrata os fios. Fiz pela primeira vez em maio deste ano e só retoquei em setembro. Agora posso sair de casa com o cabelo molhado: mesmo quando ele seca ao natural, fica lindo! Fora isso, com a chapinha fora do caminho, posso investir na maquiagem, que ficava em segundo plano. Ou seja, de cabelo liso e bem maquiada, ninguém mais me segura!”