Copie os cabelos mais desejados do mundo

As divas são donas de madeixas loiras e brilhantes

Foto: Reprodução/Revista ANAMARIA

Siga as dicas dos gêmeos cabeleireiros Mauricio e Roberto Martins e exiba um cabelo lindo e saudável como o de Shakira, Jennifer Aniston, Gisele Bündchen e Kate Middleton!

Gisele Bündchen

Cor

Com a base loira natural, meça três dedos abaixo da raiz e aplique loiro bege acinzentado. As mechas em toda a cabeça são da cor loira platinada e feitas com papel.

Corte

Longo, com base arredondada em “U” e sutis camadas nas pontas.

Finalização

Escove e faça um babyliss largo sem spray fixador. Ao final de cada mecha, prenda o rolinho no alto da cabeça com um grampo. Espere 20 minutos e solte para formar ondulações. Utilize pomada de brilho nas pontas.

Tratamento

Esse cabelo exige uma hidratação poderosa à base de diamante, para dar vitalidade aos fios. Uma espécie de Botox capilar para rejuvenescimento fio a fio.

Opção para cabelo crespo

Os gêmeos garantem que o look Gisele é difícil de manter em cabelos crespos. Para conquistar um visual parecido, aposte em um alisamento. Depois, faça escova e modele os fios com babyliss.

Shakira

Cor

Faça a base no tom loiro claríssimo com luzes invisíveis (mechas fininhas e de até dois tons abaixo da cor do cabelo, no máximo).

Corte

Chanel moderno, todo desconectado. Na frente, os fios são mais longos, na altura do maxilar. A franja é assimétrica, perfeita para quem usa o cabelo sempre para o lado.

Finalização

Seque sem fazer escova. Amasse os fios com musse e use o difusor para ondular. Vire as pontas pra fora com pomada.

Tratamento

O loiro danifica os fios e exige cauterização e reconstrução. Alterne semanalmente os tratamentos.

Opção para cabelo crespo

Faça um alisamento à base de tioglicolato e uma progressiva sem formol. Em fios pouco danificados vale só a progressiva.



Jennifer e Kate são donas de um cabelo liso com movimento

Foto: Reprodução/Revista ANAMARIA

Jennifer Aniston

Cor

Deixe a base em loiro bege claríssimo e faça mechas de tom loiro claríssimo.

Corte

É um tradicional chanel de base reta na altura do ombro. As pontas estão desfiadas e a franja é lateral.

Finalização

Faça escova e passe a chapinha. Finalize com pomada para evidenciar as pontas.

Tratamento

Cuide dos fios com uma reconstrução poderosa, ideal para fios quimicamente tratados.

Opção para cabelo crespo

Para ter os fios lisinhos como os de Jennifer, você precisará fazer um relaxamento e, depois, uma reconstrução. Se não quiser passar por um processo químico desses, faça o mesmo corte e opte um dia pelo cabelo cacheado e outro pelo liso, só fazendo escova e chapinha.

Kate Middleton

Cor

Tonalize em castanho médio claro e faça mechas bem finas douradas.

Corte

Base arredondada em “U” com camadas longas que se evidenciam do ombro para baixo. A franja é lateral na altura da maçã do rosto.

Finalização

Faça uma escova modelada e finalize usando um spray de brilho, que deixará os fios mais sedosos.

Tratamento

Xampu e condicionador, além de hidratações à base de óleo de argan.

Opção para cabelo crespo

Alise com relaxamento e depois faça uma escova modelada nas pontas.

Na prateleira



Aposte em um kit esperto de cabelo, com xampu, condicionador, fluído e ampola concentrada

Foto: Reprodução/Revista ANAMARIA



1. Xampu linha Family Care hidratação Intensa, da Márcia Cosméticos, R$ 3,40

2. Condicionador linha Queratina, da Elans Cosméticos, R$ 20,23

3. Óleo de argan, da Bioderm, R$ 39,90

4. Ampola Alta Moda, da Alfaparf, R$ 12