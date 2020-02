Como preservar o loiro e o ruivo no verão

Os fios tingidos exigem cuidados redobrados no verão. Para ajudar você a manter o cabelo lindo até o final da estação do sol, selecionamos as melhores dicas e produtos para loiras e ruivas. Cuide bem do seu cabelo!

Florence Welch é dona de um ruivo poderoso

Foto: Getty Images

Se seu cabelo é: ruivo

1. Não há tons que desbotem mais facilmente que os vermelhos. No verão, é ainda pior. Boné, chapéu e protetor solar de cabelo devem andar sempre com você.

2. Fios hidratados seguram a tintura por mais tempo. Depois do xampu para cabelos coloridos, deixe uma máscara agir por 10 minutos. Faça isso uma vez por semana.

3. Regule o secador para temperaturas médias ou baixas. E deixe o jato longe da cabeça. O calor abre as escamas e os pigmentos vão embora…

No salão: Tente o tratamento com a máscara profissional Orofluido, da Revlon, que pode ser feito no dia do retoque.

Fotos: Divulgação

1. Xampu Nano Red, Kaedo, R$ 38,10*

2. Condicionador Cor Duradoura, Dove, R$ 12,90*

3. Máscara Chroma Captive, Kérastase, R$ 145*

4. Leave-in Condicionador, Schwarzkopf, R$ 87,50*

Julianne Hough cuida bem de seu loiro

Foto: Getty Images

Se seu cabelo é: loiro

1. O sol pode arruinar aquele tom de loiro perfeito que você levou horas no salão para conseguir. Borrife protetor solar sempre.

2. Use o óleo de argan como pré-xampu: aplique nos fios antes de lavar para protegê-los.

3. As máscaras com pigmentos violeta não deixam o loiro amarelar. Alterne, semanalmente, com os hidratantes nutritivos.

No salão: A hidratação de água de coco e frutas vermelhas tem aminoácidos que ajudam a reconstruir os fios.

Fotos: Divulgação

1. Creme para pentear com proteção, Uniq One, R$ 125*

2. Condicionador Hidratante Desamarelador, Yenzah, R$ 24*

3. Máscara de tratamento Blond Hair, Truss, R$ 75*

4. Leave-in Sparkling Shield, Redken, R$ 91*

*Preços pesquisados em fevereiro/2013