Como pintar o cabelo em casa: dicas para ficar loira, ruiva ou morena

Foto: Getty Images

5 truques para acertar:

1. Avalie o histórico do seu cabelo: tem química, já fez alguma coloração? E saiba o que você “Cobrir os brancos, dar um refresh no visual, consertar um erro de coloração?”, diz Julio Crepaldi, hairstylist do salão Galeria (SP) e embaixador da Wella.

2. Tonalizante ou coloração permanente? Com base no item 1, decida se usará tonalizante (intensifica a cor, não clareia nem muda completamente a nuance) ou coloração permanente (para coberturas difíceis, como a de fios brancos).

3. Decida o tom: “Coloração não clareia coloração. Assim, se você já tem cabelo tingido, precisará partir da cor que os fios estão e não do tom natural do seu cabelo”, alerta Julio.

4. Faça o teste de mecha: ele vai detectar o possível risco de alergia. Para isso, siga as orientações do fabricante.

5. Tenha por perto os acessórios necessários: capa, toalha escura, luvas, pente, presilhas e hidratante (aplique-o no contorno facial para evitar manchas).

Quero ser loira

As morenas e ruivas terão que descolorir o cabelo para alcançar o loiro. É preciso decapar os fios no salão, com um profissional, para fazer a limpeza da cor. Depois, use uma coloração permanente, que nos fios virgens clareia até quatro tons, sendo desnecessária a decapagem. Para quem quer ficar loira aos poucos, o recomendado são as luzes, que também podem ser a primeira opção antes do tingimento total dos brancos.

Dica de expert: “entre um retoque e outro, lance mão do tonalizante para recuperar o brilho”, diz Silene Olmo, educadora artística da Matrix

Cartela de cores – Peles brancas ou rosadas ficam bem com qualquer matiz de loiro. As peles oliva, morenas ou negras combinam com nuances quentes.

Quero ser ruiva

Se o objetivo é um leve avermelhado, as loiras podem mudar com um tonalizante loiro-acobreado. Para uma cor intensa, invista na coloração permanente. Já as morenas podem apostar numa tintura permanente com um oxidante mais forte (30 volumes), no caso de cabelos virgens ou se a intenção for clarear até quatro tons. Quando o fio tem pigmento preto ou castanho-escuro, é necessário descolorir antes, ok?

Dica de expert: que cor da caixinha comprar? O primeiro número é sempre a de base, que predomina: quanto menor, mais escura será a cor natural. O segundo número indica a cor fantasia, que dará as nuances

Cartela de cores – O cobre e o vermelho ficam lindos na pele morena ou negra. As branquinhas podem usar o ruivo natural sem medo.

Quero ser morena



Loiras douradas se transformam em morenas fatais apenas aplicando um tonalizante castanho. “Agora, quando o loiro é claríssimo, é necessário passar pelo processo de pré-pigmentação, ou seja, fazer uma base dourada antes”, avisa o cabeleireiro Julio Crepaldi. As ruivas conseguem cobertura uniforme e tom intenso com coloração permanente. Mechas invertidas também são uma alternativa: os fios devem ficar separados com papel laminado para receber a nuance mais escura.

Dica de expert: todo cabelo colorido precisa de mais hidratação para se manter saudável, uma vez que perde nutrientes – faça a cada 15 dias. Use xampus específicos para o seu tom e adote protetor solar diário

Cartela de cores – Mulheres de pele morena devem preferir as nuances claras. As de pele branca podem apostar em marrom, chocolate e preto.