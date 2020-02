Como fazer penteados em poucos minutos

Na correria para cuidar de casa, trabalho e família, é impossível gastar muito tempo inventando maneiras de se arrumar, certo? É, mas mesmo as estrelas da TV têm os dias em que acordam e acham que seu cabelo está… horrível! Por isso, Elza Pontes, cabeleireira de atrizes como Débora Bloch e Mariana Ximenes, ensina como obter um cabelo lindo em poucos minutos.

Faça em 5 minutos

Grazi Massafera e Cris Vianna

Foto: Alan Teixeira

Divida o cabelo de um jeito diferente do habitual e veja como ele pode deixá-la mais magra ou sensual

Vive de lado? Divida ao meio

Arrumados desse jeito, os fios ficam mais leves e ajudam a afinar o rosto.

– Segredinho da cabeleireira

Quem tem muita oleosidade no couro cabeludo precisa caprichar no chuveiro: “Lave as raízes e a região da nuca com xampu para cabelo oleoso. Depois, use outro de sua preferência no restante dos fios”, orienta a cabeleireira Elza Pontes.

Sempre no meio? divida de lado

Com esse penteado, os fios caem formando uma onda suave e deixando-a mais sexy. Esse visual também atrai a atenção para as maçãs do rosto. Fiu-fiu!

– Segredinho da cabeleireira

“Divida o cabelo e seque o topete primeiro para o lado contrário ao que ele ficará, e depois para o lado certo. É importante secar passando as mãos pelos fios, para modelar.”

Faça em 10 minutos

Gisele Itié e Letícia Spiller

Foto: Juliana Coutinho