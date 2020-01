Cinco jeitos: aprenda a ondular o cabelo liso e definir os cachos naturais

Quer copiar as ondas da diva Beyoncé? Copie os tutoriais abaixo.

Foto: Getty Images

1. Com musse e rolinhos – bom para quem tem fios lisos

1. Aplique musse no cabelo seco.

2. Em seguida, pegue mechas médias (com espessura de mais ou menos 2 cm) e enrole-as nos dedos.

3. Prenda as mechas com grampos. Repita os passos por toda a cabeça.

4. Antes de soltar, borrife spray fixador, abaixe a cabeça e balance-a, para soltar as ondas. Não penteie.



2. Com coque – para ondular o cabelo liso

1. Use um xampu neutro ou de limpeza profunda. O cabelo liso tende a ser oleoso e esse cuidado garante que eles fiquem um pouco mais secos e mais fáceis de modelar.

2. Evite aplicar condicionador ou máscara.

3. Borrife um spray específico para ondular o cabelo e eliminar o frizz. Aplique o produto quando o cabelo estiver quase seco e amasse-o de baixo para cima, levando as pontas em direção à raiz. Deixe secar naturalmente.

4. Faça um coque alto e prenda-o sem apertar demais. Maquie-se, troque de roupa e só solte o cabelo quando estiver prontinha!



3. Com difusor – para valorizar e definir os cachos

1. Depois de lavar, retire todo o excesso de água.

2. Aplique um leave in ativador de cachos e um pouco de musse, para realçar as ondas e evitar o frizz.

3. Use o secador com o difusor, posicionado de baixo para cima. Aperte as pontas com as mãos, pressionando-as em direção à raiz.



4. Com tranças – para criar ondas com efeito natural

Antes de dormir, faça algumas tranças (na espessura de 2 a 3 cm, em média). Quando acordar, solte-as e penteie-as delicadamente com os dedos.



5. Com babyliss – para qualquer tipo de cabelo

Escolha a espessura do acessório de acordo com o efeito que você deseja. Babyliss fino é ideal para modelar cabelo crespo; médio, para criar cachos naturais em fios lisos; grosso, para dar ondas naturais a cabelos lisos e ondulados. Aprenda o passo a passo!

Fonte: Gil Scawia, cabeleireiro do salão Blend, em São Paulo.