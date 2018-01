Cabelo para arrasar nos bloquinhos de Carnaval

Os bloquinhos de Carnaval já começam a pipocar mesmo em janeiro. E foliã que se preze escolhe não só o que vestir na época mais animada do ano mas também o penteado! Como o sol, o vento e o suor contribuem para o ressecamento dos fios, a hair stylist Tatiana Araújo, do Rio de Janeiro, dá sugestões de looks fáceis, para fazer em casa, e aproveitar a folia sem se descuidar da saúde dos cabelos.

1 Rabo de cavalo + flor

O básico rabo de cavalo ganha charme extra com acessórios. Para o look ficar bonito, hidrate os fios antes de sair de casa e, mesmo antes de preparar o penteado, use produtos que contenham filtro solar, para protegê-los do vento e do calor. Um creme para pentear ou uma pomada para manter o penteado firme também é uma excelente dica. Vale também misturar rabo de cavalo + trança, separando uma mecha de cada lado da cabeça, fazendo uma trança de cada lado puxando os fios para trás.

2 Meio preso para o lado + tranças

Esse look também é bem prático. Além de deixar um visual mais natural, também combina com acessórios, desde pequenos até grandes. Faça várias tranças bem fininhas na frente da cabeça e prenda todas para o mesmo lado, com um grampo, deixando o rosto em evidência.

3 Coque com adereços — ou não

Coque é fresquinho e fácil de fazer! Verdade que, para o Carnaval, quanto mais acessórios, melhor! Flores grandes, chapéu, penas, pomada com muito brilho… Mas vale também só prender os fios para aliviar o calor. Sem falar que o coque ajuda a manter os fios protegidos do vento. Se quiser manter alguns fios soltos, invista no despretensioso half bun.

3 Todo solto

A trança é o segundo penteado mais pedido da época. Além de proteger os fios, ainda deixa o visual superfeminino. Vale tanto a trança puxada para a lateral da cabeça como a embutida ou a boxeadora. Mas se você não tiver habilidade para fazer, vá de tiara florida! E deixe os fios secarem ao natural. Assim, danifica menos os fios.