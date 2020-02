Cabelo de Paloma Bernardi: descubra como ter fios lisos e naturais

Paloma adora os cachos, mas confessa: se sente mais sensual com os fios alisados

Foto: Divulgação

Corte com movimento

O cabelo, que está abaixo dos ombros, foi cortado em camadas largas. A franja foi aparada na altura do queixo. “O corte é perfeito para dar um movimento natural aos fios; pode ser feito em cabelos lisos ou enrolados, como no caso de Paloma”, explica Josi Rodrigues, uma das cabeleireiras responsáveis pelo visual de Alice, de Insensato Coração.

Efeito chocolate

A cor escolhida é o castanho-claro achocolatado ou chocolate-quente. O tom, aliás, foi eleito pelo hair stylist Marco Antônio de Biaggi – que produziu Paloma para um ensaio ainda não publicado -, como a cor do próximo outono. Para mantê-lo sempre uniforme, a morena retoca a raiz pelo menos uma vez por mês. A tintura também ajuda a cobrir uma mecha branca que a atriz tem desde criança.

Liso natural

Os cabelos de Paloma são escovados sempre no dia anterior à gravação. Assim, na hora da cena, eles não ficam tão escorridos. Esse é o segredo para evitar o efeito artificial do liso chapado e valorizar o charme das ondas naturais. Para poupar a cabeleira do calor do secador, ela usa um protetor térmico da linha Alfaparf. depois, com os fios já escovados, aplica um reparador de pontas.

Faxinão

Uma vez por mês, Paloma faz o que as cabeleireiras da novela chamam de “faxinão”. “É o momento em que ela pinta, apara e hidrata os cabelos. O processo leva quase um dia inteiro”, conta Josi. Para amaciar os fios, a atriz usa a linha de hidratação instantânea da Alfaparf. Bastam três minutos com o produto nas madeixas (envolvidas com uma touca de plástico) e pronto!

Visual aprovado

Paloma é apaixonada por seus cachos e sabe que, se sentir saudades, basta um jato de água para tê-los de volta. No entanto, sobre o look mais liso, confessa: “estou gostando e até me sinto mais mulher. Jogo o cabelo para um lado, para o outro, prendo, solto e está sempre lindo! Estou muito feliz”.