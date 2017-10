Como aderir e estilizar o ‘blunt bob’, corte do momento

Essa tendência veio para ficar. Substituindo os fios longos e bagunçados, os cabelos curtos alinhados têm feito a cabeça das famosas. Basta uma pesquisa pelas redes sociais para notar que o blunt bob conquista cada dia mais adeptas. Camila Queiroz, Bruna Marquezine e Jennifer Lawrence são apenas algumas das famosas que aderiram ao look.

Elegante e democrático

Marni to the rescue A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Sep 15, 2017 at 10:59am PDT

Segundo o cabeleireiro Rudi Werner, do Werner Coiffeur, o estilo é, acima de tudo, elegante e prático. “É versátil, pois pode ser usado escovado e com base reta ou no estilo mais podrinho”, explica. Rudi acrescenta que o blunt bob é um corte democrático, pois cai bem em mulheres das mais diversas faixas etárias. “Ao aderir a esse corte, a mulher não precisa de muita coisa [para ficar elegante], apenas uma boa maquiagem.”

Versátil e prático

Mi mancherete, Venezia ❤️ BEAUTIFUL @jaegerlecoultre watch #JaegerLeCoultre #VeniceFilmFestival #likeinamovie A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Sep 3, 2017 at 5:17pm PDT

Para Camila Gomes, cabeleireira do Jacques Janine Fashion Mall, no Rio de Janeiro, o segredo é apostar em um bom leave-in diariamente após a lavagem dos fios. “O ideal é que ele hidrate além de proteger do calor das ferramentas térmicas”, diz. Mas, caso você queira um estilo mais bagunçadinho, uma mousse resolve. “Basta usar um pouquinho nas pontas e ir amassando os fios debaixo para cima. O look messy está pronto!”, ensina.

Lindo com mechas

Cannes A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 18, 2017 at 4:51pm PDT

De acordo com o cabeleireiro Mario Silva, da Esmell Leblon, no Rio de Janeiro, o blunt cut fica lindo com reflexos suaves. “Indico pequenas luzes do comprimento às pontas, para iluminar o visual. Fica ótimo em mulheres de pele clara a morenas no tom oliva. O tom do loiro deve ser puxado ao mel”, diz. O tom monocromático pode pesar o visual.