Aprenda a fazer lenços de cabelo como os de Jaqueline em “Ti-ti-ti”

Jaqueline, da novela “Ti-ti-ti”, é a rainha dos lenços

Foto: Divulgação/ Globo

Jaqueline, personagem da novela “Ti-ti-ti” interpretada pela atriz Claudia Raia, é a rainha dos lenços e costuma domar o cabelo volumoso com o acessório. Confira um passo a passo elaborado pela designer Érica de Freitas, da Quincaillerie de la Gitane:

Fotos: Divulgação

Material

1. 1 tira de tecido com elasticidade como viscolycra ou liganete. Para o comprido, como o de Jaqueline, use 1,50 m x 15 cm. No menor, a medida é de 80 cm a 1,20 m.

Modo de fazer

2. Corte o tecido no tamanho desejado e não se preocupe se ficar um pouco torto, porque as bordas estarão escondidas no cabelo

3. Para dar um charme todo especial, faça dos dois lados franjas fininhas de 10 cm x 2 cm até o fim de cada ponta do tecido

4. Para dar peso às franjinhas, puxe até o tecido esticar e dê um nó na ponta. Pronto! Em cinco minutos você tem um lenço muito lindo!

Fotos: Divulgação

Maneiras de usar

1. Além de amarrá-lo na cabeça e deixar a ponta sobre os ombros, você pode fazer um laço de lado

2. O lenço fica lindo no pescoço!

3. No inverno, prefira tecidos grossos, como jacquard, e use como cachecol ou faixa de cintura

4. Levante as duas pontas e cruze na cabeça. Dê duas voltas e amarre atrás das orelhas.