Alisamento sem química nem formol! Uau!

O produto deixa o cabelo bem lisinho

e sem frizz

Foto: Divulgação

Cabelo hidratado, sedoso e protegido das agressões externas. É esse o resultado da blindagem, uma técnica que não usa química para mexer na estrutura dos fios. O produto é a escolha das mulheres que não querem expor as madeixas a escovas progressivas ou alisamentos definitivos que levem formol.

O silicone da blindagem age na parte externa dos fios, a cutícula. Ela é a responsável pelo brilho e pela maciez do cabelo. ”Com as escamas seladas, ele não arrepia e fica liso e disciplinado”, explica o cabeleireiro da marca Cem por cento ever, Samuel Henrique. O procedimento leva em média uma hora. Dependendo do tipo de cabelo, a mulher pode ficar até seis meses sem precisar de retoques. E o melhor: a raiz não fica oleosa!

. Quanto custa

Em média, R$ 120.

. Manutenção

De um a seis meses, dependendo do tipo de cabelo.

. Marca

Cosméticos Cem por cento ever. Tel.: (48) 4104-0904

. Indicação

Qualquer tipo de cabelo, mesmo com química ou tintura.

. Vantagens

O produto é totalmente legalizado e não leva formol. Ele utiliza somente silicone, que reduz o volume e o ondulado do cabelo.

. Contraindicações

Não existem. O produto só causará problemas se a cliente tiver alergia a algum componente da fórmula. Faça o teste na nuca ou no antebraço.

. Venda

O produto só é comercializado para profissionais.

”Fiz há seis meses e ainda não preciso de retoque”

Regiane de Oliveira, 30 anos, gerente financeira, Florianópolis, SC





”Cheguei ao salão disposta a raspar o cabelo. Queria ficar careca, mesmo. Estava cansada de gastar uma fortuna em hidratações e escovas nos finais de semana. Quando chegava o domingo, meu momento de terror: eu tinha que lavar o cabelo, e ele voltava a ser armado e espigado. Eu nunca andava com os fios soltos durante a semana.

Por indicação de uma amiga, resolvi fazer a blindagem. Fui atraída pelo preço. Como meu cabelo é supercomprido, sempre ouvi dizer que seria caríssimo pra eu alisar. A primeira vez que fiz o procedimento foi em 2008, e nunca mais parei. Cheguei a fazer uma vez por mês, com medo de que meu cabelo voltasse a ser volumoso como antes. Aí, meu cabeleireiro disse que eu estava desperdiçando dinheiro.

Depois desse toque, a última vez que fiz foi há seis meses, e ainda não precisei retocar. Estou muito feliz longe da escova e da chapinha!”