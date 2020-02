Alisamento caseiro para cabelos

Cabelos lisinhos em casa

Foto: Dreamstime

1. Plástica Amaciante Intensicare Plus Nouvelle

Indicação

É perfeita para cabelos crespos, ásperos e ressecados.

Modo de usar

Lave o cabelo com um xampu de limpeza profunda para retirar os resíduos. Depois, tire o excesso de água com uma toalha e aplique o creme – só não passe na raiz. Massageie sem embaraçar as mechas e cubra com touca térmica (ou enrole uma toalha na cabeça). Enxágue após dez minutos.



Preço

R$ 12,80*



Informações

Nouvelle: 0800-219105, www. nouvelle.com.br.

2. Máscara Kerasilk Plástica Capilar

Indicação

Fios sem brilho e quebradiços.

Modo de usar

Após a lavagem, aplique a máscara nos cabelos. Depois, coloque uma touca térmica ou enrole uma toalha na cabeça. Espere 15 minutos e enxágue. Se der, faça escova para turbinar a penetração do produto e fique um dia sem lavar.

Preço

R$ 10,50*

Informações

Márcia: 0800-0213349, www. marciacosmeticos.com.br.

3. Máscara Reconstrução Imediata Plástica dos fios da Cadiveu

Indicação

Fios tingidos, danificados e sem brilho.

Modo de usar

A cada dez dias, aplique a máscara nos cabelos após lavá-los. Deixe agir pelo tempo indicado na embalagem e enxágue.

Preço

R$ 28*

Informações

Cadiveu: (11) 5078-6897, http://www.cadiveu.com.

4. Plástica de Amônia

Indicação

Cabelos alisados com amônia.

Modo de usar

Compre dois produtos: a queratina em gel e o creme de tratamento. Lave com um xampu antirresíduo e aplique a queratina. Deixe agir por dez minutos e enxágue. Passe o creme de tratamento, espere o tempo indicado na embalagem e enxágue. Seque bem e sele os fios utilizando a chapinha para cauterizar. Por fim, use o reparador de pontas que tiver em casa. Se possível, fique um dia sem lavar.



Preço

R$ 10* (creme) e R$ 13,50* (queratina)

Informações

Cless Cosméticos: 0800-161613, http://www.clesscosmeticos.com.br.

5. Novex Plástica Capilar

Indicação

Cabelos danificados que precisam de restauração urgente.

Modo de usar

Compre dois produtos: o creme de tratamento e kit de ampolas. Primeiro, lave o cabelo, retire o excesso de água, aplique o soro monodose Novex Hair Power e massageie por dez minutos. Sem enxaguar, aplique o soro monodose Novex Nutrire, massageie e deixe por mais dez minutos. Ainda sem enxaguar, tire o excesso de umidade dos fios com o secador, mas não seque totalmente. Aplique o creme de tratamento, massageie, cubra com touca térmica ou toalha. Deixe agir por 25 minutos e enxágue. Aplique o creme finalizador de blindagem. Escove com o secador e, se der, fique um dia sem lavar os cabelos.

Preço

R$ 20* (creme de tratamento) e R$ 20* (ampolas)

Informações

Embelleze: 4003-2667, 0800-8812667, www.embelleze.com.

* Preços pesquisados em julho de 2010