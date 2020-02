A moda agora é a escova de turmalina

Esses são os produtos usados na escova de turmalina

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

No ano passado só se falava na escova de chocolate. De seis meses pra cá, a escova progressiva de turmalina se tornou o grande sucesso do mercado. ”A diferença entre essa técnica de alisamento e as outras é que a turmalina é natural, além de não ter amônia nem formol. Por isso, não há contraindicação”, diz a cabeleireira Ivani Rosa de Jesus, do Rio de Janeiro.

A turmalina é uma pedra semipreciosa. Os microcristais dela neutralizam a eletricidade dos fios – por isso, eles não ficam arrepiados. ”Como ela não tem química forte, não há problema em aplicá-la em mulheres que pintam ou fazem mechas no cabelo”, garante a especialista.

Quanto custa

R$ 75 por sessão em um salão.

Manutenção

A cada três meses, mas varia de acordo com a textura do cabelo.

Marca

Visathair (0800-7700514).

Indicação

Para todos os tipos de cabelos, mesmo com química ou tintura.

Vantagens

Não tem formol nem amônia. Não produz fumaça ao longo da escova e não deixa o cabelo com aspecto esticado. O procedimento leva apenas 40 minutos e os fios podem ser lavados em seguida. É autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Contraindicações

Não há. Porém, é indicado que a profissional faça o teste do produto na nuca da cliente.

Venda

Apenas para profissionais.

Só fiz a escova uma vez, há quase dois anos

Caroline França, 15 anos, estudante, Rio de Janeiro, RJ



Foto: arquivo pessoal

”Eu detestava meus cachos, mas a maioria dos alisamentos do mercado tem formol e é proibida para menores de idade. Até que um dia eu descobri a escova de turmalina. Fiz apenas uma vez, em janeiro de 2008, e olha que resultado maravilhoso! Nunca mais meu cabelo enrolou! Tenho feito sucesso com os garotos também. Sou mais assediada.

Eu pretendo fazer manutenção nos próximos meses. Não me imagino mais de fios cacheados. Fiz questão de substituir as fotos dos porta-retratos em que eu estava de cabelo sarará por outras com madeixas lisas! Esse passado não me pertence mais!”

Continuo fazendo mechas no cabelo

Gláucia Silva, 42 anos, aux. de tesouraria, Rio de Janeiro, RJ



Foto: arquivo pessoal

”Eu encharcava meu cabelo de creme pra ele abaixar. A turmalina foi a salvação dos meus problemas. Descobri no salão, quando comecei a reclamar dos meus cachos e a cabeleireira me falou da nova escova. Eu estava tão cheia do meu cabelo maltratado que não senti medo e no mesmo dia disse: ”Manda brasa”! Meu desejo foi realizado em 40 minutos. E o melhor é que eu continuo fazendo mechas no cabelo!

Além de ficar linda, ainda economizo uma grana, porque gastava rios de dinheiro com creme todos os meses. Agora só uso um xampu e um condicionador, como as mulheres que nasceram de cabelo liso. É incrível.”