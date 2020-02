A escova certa para cada tipo de cabelo

A escova é a sua maior aliada na

hora do penteado

Foto: Getty Images

Para escolher a escova mais adequada para o seu tipo de cabelo é preciso pesquisar bem. A variedade de modelos e preços é tão grande que é fácil sair da loja sem a melhor opção na mão.

Portanto, a primeira dica antes de fazer a compra é observar a espessura do fio. “Quanto mais grosso, maior deve ser o diâmetro da escova e o espaçamento entre as cerdas. E, se quiser ganhar brilho, invista no modelo de cerdas naturais, que distribui a oleosidade natural da raiz até as pontas”, ensina Cleusa Carvalho, terapeuta capilar do HBD Spa, no Rio de Janeiro.

Fios arrepiados

Para deixar seu cabelo lindo e do jeitinho que você quer, é preciso escolher a escova certa. Para isso, tiramos as principais dúvidas que surgem na hora da escolha.

Descubrimos que os fios arrepiados somem se você usar um modelo de escova com íons nas cerdas. Fios sem volume? As redondas resolvem. Então, conheça a função de cada escova e escolha a melhor pra você.

Os modelos ideais…

Foto: Divulgação

1. Para fios orientais ou quebradiços:



Não exige pressão e espalha o calor por igual.

– Belíssima, Condor. Tel.: 0800-476666

2. Para eliminar os arrepiados:



As cerdas de náilon acabam com o frizz e a base de metal acelera a secagem. O diâmetro médio dá movimento.

– Thermal Vent Porcupine, Vertix. Tel.: (11) 3371-9599

3. Para alisar fios longos e finos, ondulados ou crespos:



O diâmetro grosso agarra fios compridos e o corpo de cerâmica distribui o calor.

– Escova Mega, Conair. Tel.: 0800 7708575

4. Para alisar sem “chapar” os fios:

Tipo prancha, dá movimento ao mesmo tempo em que alisa.

– Raquete, Marcelo Beauty. Tel.: 0800 552889

5. Para efeito baby liss:

O diâmetro menor modela os cachos.

– Escova de Cerâmica Ionizada Colors, Marcelo Beauty. Tel.: 0800 552889

6. Para alisar ou modelar os curtos:



O diâmetro pequeno agarra fios curtos.

– Shana, Condor. Tel.: 0800-476666

7. Para alisar cabelos longos, crespos e volumosos:

As cerdas em diagonal pegam melhor os fios, sem danificá-los.

– Escova Condor. Tel.: 0800-476666