Conforto e equilíbrio na volta ao trabalho presencial O home office acabou e as coisas andam não entraram no eixo? Rachel Jordan compartilha dicas para encarar a nova rotina com mais conforto e autocuidado Por Rachel Jordan - 30 out 2020, 20h17

Depois de vários meses trabalhando em sistema de home office, conciliando as atribuições do trabalho remoto com as demandas domésticas, como o cuidado com os filhos e a casa, muitas profissionais estão sendo chamadas de volta ao trabalho presencial.

Tudo dentro do esperado, afinal a pandemia vem apresentando sinais de queda no país, um motivo de alívio para todos nós. Algumas crianças também estão retornando às escolas. Mas a verdade é que, por mais estressante que tenha sido a nossa rotina na quarentena, nos acostumamos com alguns confortos que o trabalho em casa proporciona.

Mas e agora? Como voltar à realidade do cotidiano de trabalho e esquecer alguns ganhos? A resposta é simples: com equilíbrio e sabedoria. Respira, inspira e vamos em frente entendendo os ajustes que precisam ser feitos.

Claro que não dá para ir ao escritório com aquele pijama super estiloso que fez o maior sucesso com as colegas nas videoconferências de trabalho, ou com aquele moletom confortável que nos proporcionava uma sensação de relaxamento para enfrentar tantas demandas. Sem falar nos tênis, chinelinhos ou sandálias rasteiras que fizeram tanto bem aos nossos pés.

Mas vamos olhar o lado positivo da história. Quantas de nós não se queixou da falta de tempo para cuidar do cabelo, da pele e até mesmo de sentir bonita? Em meio a tantas atribuições, mal tínhamos tempo para o autocuidado.

O trabalho presencial nos exige uma preocupação maior com a aparência, afinal ninguém quer aparecer no ambiente profissional de qualquer jeito transmitindo uma mensagem de desleixo. Com ou sem pandemia, a sua imagem continua sendo o seu cartão de visitas.

As regras que valiam antes do isolamento social continuam as mesmas. Mas podemos nos readequar para atender ao novo momento que pede mais conforto e liberdade de movimento no vestir e no andar.

Abra o seu guarda-roupa e faça uma seleção das peças mais confortáveis e mais alinhadas com o seu momento atual. Use a criatividade para fazer novas combinações e criar looks despojados e estilosos. Mas se achar necessário dar uma turbinada no armário com peças que atendam ao seu novo estilo, pense nas compras de modo sustentável.

De olho nas mudanças sociais provocadas pela pandemia, muitas marcas estão surfando na linha comfy, que conversam com a mulher multitarefas em que nos transformamos em meio a esse turbilhão.

Faça escolhas alinhando suas necessidades ao dress code da empresa em que você trabalha. Ninguém precisa abrir mão do conforto. Outro ponto importante do qual não podemos nos esquecer são os acessórios, e a máscara entra nessa lista.

Apesar de ter se transformado num acessório obrigatório, a máscara não deve ser vista como um elemento fashion, e sim como uma medida de proteção. E, principalmente no escritório, deve ser discreta e de acordo com a sua vestimenta. Com parte do rosto coberto, precisamos saber que até mesmo o uso de brincos precisa ser repensado.

Veja abaixo as minhas dicas de cuidado e estilo no ambiente profissional.

Maquiagem

A máscara escondeu um importante ponto focal de nosso rosto, a boca. Com isso, nossos olhos ganharam destaque. Para o trabalho, valorize os olhos com uma make discreta e use BB Cream, prime ou um blush para equilibrar a pele e dar um aspecto saudável ao rosto. Lembre-se que, em alguns momentos, como a hora do almoço ou café, precisaremos tirar a máscara. Use sempre um hidratante labial ou um batom em tons de nude para esses momentos.

Acessórios

Se antes já era necessário equilíbrio na combinação dos acessórios, com a máscara as escolhas pedem ainda mais atenção. Tenha cuidado principalmente com os brincos, dependendo do formato e da cor, eles podem “brigar” com a máscara e resultar em muita informação numa parte do corpo que hoje chama muita atenção por causa do acessório de proteção.

Roupas

O seu estilo pessoal e o dress code da empresa devem andar lado a lado. Portanto, se decidir optar por peças mais confortáveis e despojadas, faça escolhas acertadas que te deixem à vontade no trabalho, mas sempre de olho naquela linha tênue que separa a casa e o escritório. Em ambientes mais formais, opte por tons mais neutros; se sua empresa é mais flexível e moderna, as cores mais vibrantes são bem aceitas.

Sapatos

Você não precisa estar de salto para estar elegante. Hoje, existem opções de tênis confortáveis e super descolados. Se você precisa usar calçados mais formais ou saltos, escolha os de saltos mais grossos que são mais confortáveis para quem precisa passar parte do dia calçado.

