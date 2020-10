O papel da consultoria de imagem no cenário atual

Atualizado em 7 out 2020, 18h21 - Publicado em 7 out 2020, 19h30

Atualmente, ouvimos ou lemos muitas pessoas falando sobre imagem pessoal e profissional, mas poucas são aquelas que têm de fato, conhecimento para avaliar a relevância e o papel da imagem no atual cenário em que estamos vivendo. Você, por exemplo, sabe exatamente o quanto a sua imagem pode determinar o seu sucesso pessoal e profissional? Ou, sendo ainda mais objetiva, o quanto uma imagem equivocada pode fechar portas para uma trajetória que tinha todos os requisitos para ser bem-sucedida?

Não se preocupe se não soube responder com absoluta precisão aos dois questionamentos. Afinal de contas, você não é uma especialista no tema.

Cabe a uma profissional como eu e tantas outras colegas, especialistas em consultoria de imagem, esclarecer, orientar e abrir novas possibilidades a partir da construção de uma imagem positiva. Uma das profissões mais requisitadas do mercado de trabalho nos últimos anos, a consultoria de imagem tem como alguns de seus principais objetivos, valorizar o melhor da essência de cada um, trazer à tona atributos que uma pessoa sequer percebe que tem e que pode agregar valor à imagem pessoal e profissional, e potencializar a autoestima.

E toda essa construção de imagem é desenvolvida através de três pilares: aparência, comportamento e comunicação. Esses elementos são trabalhados a partir de técnicas de autoconhecimento que ajudam a valorizar as características de cada um e a transformá-las em valores positivos para a sua imagem.

E todo esse trabalho, cara leitora, vai muito além de orientar sobre como ter uma imagem positiva nas redes sociais ou que roupa usar na videoconferência de trabalho. É tudo isso também, mas é muito mais. E foi pensando em contribuir para esclarecer as dúvidas de vocês, que diariamente me procuram para saber mais sobre questões ligadas à imagem e comportamento, que eu decidi escrever um livro.

Como uma profissional que atua há 10 anos na área de consultoria de imagem, sempre me ressenti sobre a pouca literatura disponível em português sobre o assunto. Com a proposta de colaborar para suprir essa defasagem de conteúdo nacional no segmento, estou lançando o livro À Sua Moda, em parceria com Aysha Corrêa, Luciana Ulrich e Silvia Scigliano, todas experts em suas especialidades.

Continua após a publicidade

O objetivo é levar conhecimento e propor reflexão sobre assuntos que farão toda a diferença no seu dia a dia. No livro falamos sobre tendências de comportamento como forma de expressão, mostramos como estilo está relacionado à comunicação com o outro e como pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Explicamos também o que são os Estilos Universais e como eles são essenciais para planejar looks que sejam fiéis a sua essência, ressaltamos a importância do dress code social e profissional, além de dicas importantes sobre imagem profissional.

Como profissionais altamente conectadas com o que está acontecendo ao nosso redor e preocupadas em valorizar a

diversidade da mulher, também abordamos o tema da coloração, com foco em peles brasileiras. E como poderíamos tratar de imagem sem discorrer sobre comportamento? Vamos combinar que a era digital provocou uma verdadeira revolução de costumes e comportamentos em nossas vidas, não é mesmo? Em meio a todas essas mudanças fomos obrigadas (os) a fazer uma reconfiguração de nosso sistema interno em função de novos códigos de condutas. Essas transformações que vivenciamos diariamente também estão entre os temas que abordo no livro.

Por isso, quero dividir com vocês, que me acompanham semanalmente nesse espaço, esse novo canal de conhecimento. Vamos juntas entender melhor como podemos valorizar ainda mais a nossa imagem e aprender porque alguns padrões de comportamento não cabem mais nos dias de hoje? Abaixo, detalho para vocês os três pilares da Consultoria de Imagem.

Aparência – A nossa aparência é o nosso cartão de visita. Num mundo altamente conectado como o nosso, somos observados a todo instante e em qualquer lugar. Ter uma boa aparência é sinal de autocuidado, é um ponto de atenção para o nosso interlocutor. Uma aparência descuidada, significa descuido pessoal e profissional. Nossa aparência é uma forma de comunicação não verbal, transmitida através de nossas roupas, nosso cabelo, acessórios e tudo que usamos para transmitir mensagens. Como deseja ser vista?

Comportamento – É a partir do nosso comportamento que as pessoas formam impressões sobre nós. E em se tratando de ambiente de trabalho, essas impressões são potencializadas para o bem ou para o mal. Além de interferir nas nossas relações interpessoais, nosso comportamento fala muito sobre quem somos. Seja educada, gentil, atenciosa e colaborativa. Essas qualidades devem permear sua vida pessoal e profissional.

Comunicação – Em consultoria de imagem, a comunicação se estabelece a partir de alguns sinais, como a roupa que você veste, seus gestos e atitudes. Muitos desses sinais acontecem de forma inconsciente e se traduzem através da comunicação não verbal. Saber se colocar, se posicionar de forma clara e objetiva é fundamental. Nossos gestos, nosso olhar e até a postura de nosso corpo revelam como estamos e podem passar segurança para nosso interlocutor, ou demonstrar o quanto estamos inseguros diante de algumas situações.

Ah, antes que eu me esqueça. Para quem se interessar, o livro está disponível para venda nesse link.