Novos atributos: as habilidades que estão em alta no mercado de trabalho

Não é novidade para ninguém que, na última década, o mercado de trabalho se transformou radicalmente, passando a exigir novos perfis profissionais em função da revolução tecnológica. No entanto, nos últimos meses, essas mudanças se multiplicaram numa velocidade inimaginável e tornaram-se ainda mais evidentes em muitos segmentos. No momento, um mercado que já era altamente competitivo vive uma profunda mutação em decorrência da pandemia do coronavírus.

A pandemia resultou no desemprego de milhões de pessoas ao redor do mundo. E no Brasil, como sabemos, o quadro não é diferente. Muitos daqueles que tinham segurança em seus empregos viram a suposta estabilidade ruir e agora estão tentando se encontrar nessa nova realidade.

Se você faz parte desse gigantesco grupo de pessoas que sofreu ruptura na carreira e está em busca de uma nova oportunidade no mercado, é bom saber que atributos as empresas estão buscando para formar novos times de colaboradores. Mais do que nunca, é essencial conhecer as mudanças do mercado e estar conectado com o novo cenário.

Até bem pouco tempo as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas como MBAs, intercâmbios e domínio de outros idiomas, eram super valorizadas. Em muitos casos, eram até definitivas para garantir uma posição de destaque no mundo corporativo. Agora, cara leitora, a história é outra. Não que essas habilidades tenham perdido valor, pelo contrário, continuam sendo um requisito fundamental. Mas a realidade é que não são mais as únicas protagonistas. No momento, são as soft skills que estão fazendo a diferença.

É que, por conta da profunda transição que estamos vivendo em âmbito mundial, com novos padrões de comportamento em diferentes níveis ganhando força a cada dia, as empresas também estão revendo suas práticas. Outros atributos passaram a ocupar o topo das habilidades necessárias para quem pretende se recolocar ou está entrando no jogo agora.

As corporações estão de olho em gestões mais humanas e empáticas. Caso você ainda não esteja familiarizada com as soft skills do momento, vamos entender melhor.

Primeiramente, você sabe o que são soft skills? São habilidades que estão diretamente ligadas à personalidade e ao comportamento de cada pessoa. Elas envolvem aptidões sociais, mentais e emocionais. E por que são tão importantes no ambiente profissional atual? Porque revelam nossa essência e como interagimos com outras pessoas. As soft skills evidenciam como nosso comportamento impacta de forma positiva ou negativa aqueles que estão a nossa volta no ambiente profissional.

Obviamente, as empresas contratam seus profissionais pela excelência de suas habilidades técnicas. Mas as soft skills estão sendo analisadas com lente de aumento pelos gestores. A sociedade evoluiu e hoje determinados padrões de comportamento profissional não são aceitos em muitas empresas. É cada vez mais comum profissionais que são desligados de uma empresa por atitudes que não correspondem aos objetivos de relacionamento interpessoal adotado pela corporação.

Estão com seus dias contados os profissionais que não têm inteligência emocional para lidar com determinadas situações ou para entender as limitações e dores do outro. Seja como líder ou colaborador, hoje é fundamental exercer essas capacidades. É claro que em algumas pessoas essas habilidades são natas, em outras precisam ser trabalhadas e desenvolvidas através de metodologias e até cursos específicos. Qualquer profissional que deseje ingressar no mercado de trabalho atual precisa desenvolver essas habilidades.

Confira algumas das soft skills que estão em alta e que podem abrir portas para novas oportunidades:

Empatia – Ter empatia se tornou uma habilidade essencial no meio profissional, especialmente para líderes e gestores. Afinal, esses profissionais precisam saber se colocar no lugar do outro, entender a dor de quem está ao seu redor, praticamente “sentir” a dificuldade que o outro está passando. Praticar e estimular a empatia no trabalho significa realizar uma gestão mais humana e aberta.

Resiliência – Ter resiliência profissional é saber lidar com as dificuldades que acontecem no ambiente de trabalho e ter maturidade emocional para se adaptar às situações de mudanças e de pressão que ocorrem no dia a dia. É saber

superar um problema, encontrando soluções que contribuam positivamente para o desempenho da equipe e da empresa.

Flexibilidade – As corporações estão passando por mudanças para se adaptar a novas realidades. Os profissionais precisam ser mais flexíveis diante de imprevistos, encarar novos desafios, transformá-los em novas oportunidades. Essa habilidade requer posturas positivas diante de um cenário sombrio. Uma profissional proativa e que contribua com novos conhecimentos é muito valorizada.

Gestão do tempo – Um profissional que sabe definir prioridades e gerenciar seu tempo, faz uma autogestão positiva. No ambiente profissional, saber gerenciar seu tempo e entender o tempo do outro é essencial. É uma habilidade que requer foco e determinação.

Pensamento crítico – É a capacidade que um profissional tem de identificar um problema e avaliar a questão de diferentes ângulos. É ter raciocínio lógico e encontrar soluções avaliando os pontos positivos e negativos de cada perspectiva. É encontrar respostas precisas para o momento certo.

Comunicação transparente – Saber comunicar de forma clara e direta é uma habilidade importante. Um colaborador que saiba se expressar bem é considerado peça-chave numa empresa. Além de saber se comunicar, precisa ter a capacidade da escuta, saber ouvir e respeitar diferentes opiniões. Saber dar e receber feedbacks construtivos. É o profissional que ajuda a resolver problemas complexos e tem um relacionamento interpessoal positivo.

Autoconhecimento – Essa é a qualidade do profissional que conhece seus pontos fracos e fortes e busca sempre se aprimorar para melhorar sua performance e potencializar suas competências. Contribui de forma assertiva para atingir resultados positivos. O profissional que se conhece, é capaz de estimular o autoconhecimento do outro.