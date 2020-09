Penteados fáceis ajudam no dia a dia contra o coronavírus

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Em tempos de pandemia, toda forma de prevenção é útil para combater o contágio do novo coronavírus. Atualmente, são nos mínimos detalhes que encontramos soluções básicas para cuidar de nós e das pessoas que nos rodeiam, seja com o uso de máscara, álcool em gel, troca de roupas e sapatos ou até no jeito que administramos as madeixas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, não é preciso cortar os fios e nem sempre andar com eles presos, salvo algumas profissões que precisam, sim, de um cuidado maior. Entretanto, ainda é uma forma eficaz de evitar o toque das mãos sujas no rosto – afinal, quem nunca tirou uma mecha que caiu sob os olhos ou sob a boca?

Pensando nessas pessoas que precisam sair de casa, separei algumas dicas e técnicas. Mas, olha, vale também para você que está em casa e quer variar o look! Vem ver!

Coque clássico

Penteado rápido e que demanda poucos acessórios. É ótimo para deixar seu rosto sem fios soltos. Para sua construção, eleve as madeixas com a ajuda de um pente e prenda como se fosse um rabo de cavalo. Enrole o comprimento em torno do dedo e prenda com elástico revestido de tecido. As dicas para estilizar o look começam aqui: se você quer proporcionar um ar mais clássico e elegante, o coque baixo, na altura da orelha, é o indicado. Mas, se você deseja um visual moderno e despojado, aposte na altura do meio até o topo da cabeça, tendência nos últimos anos. Mas lembre-se, o intuito é garantir que seu rosto fique mais protegido. Por isso, os fios devem estar presos, e para isso, os grampos são fundamentais, assim como os finalizadores.

Coque maria-chiquinha

E para ter um penteado preso de muito estilo e super moderno, você também pode apostar no coque maria-chiquinha, aquele que você divide bem o cabelo ao meio e, com a ajuda de um pente, puxe um lado para o topo da cabeça, como se fosse fazer um rabo de cavalo na lateral. Após essa etapa, os fios são enrolados com os próprios dedos e preso novamente com elástico. Repita do outro lado.

Rabo de cavalo trançado

Se você não quer prender totalmente as madeixas, uma dica é aderir ao rabo de cavalo com trança no comprimento. Puxe bem os fios para o topo e prenda com o elástico, revestido de tecido. Trance o comprimento, quanto mais justo e compacto, melhor. Lembre-se que a ideia central é deixar os fios o menos possível próximo ao rosto. Finalize também com um elástico de tecido na ponta.

Tranças boxeadoras

Quando pensamos em penteados que são funcionais, os cabelos trançados logo aparecem como inspiração de conforto e beleza. Copie o penteado: divida o cabelo ao meio e faça uma trança embutida de cada lado, bem firme à raiz e prenda as pontas com elástico. Pode borrifar spray fixador, mas mantenha uma distância de 15 a 30 centímetros entre o produto e o cabelo.

Dica bônus: Invista em acessórios

Se sua franja está grande, sem a devida manutenção, por conta da quarentena, os acessórios podem ajudar. Presilhas, grampos, faixas, lenços e tiaras são ótimos para levar os fios para trás, tirando-os do rosto, e criar penteados diferenciados para dar graça ao seu dia a dia.