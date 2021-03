Lupita Nyong’o mostra como aproveitar a textura natural do cabelo

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se há uma referência de beleza e moda na Hollywood de hoje, esta é Lupita Nyong’o. Dona de um estilo inigualável, com raízes quenianas, cheia de atitude e glamour, Lupita lança mão do versatilidade de seu cabelo natural nos filmes, aparições em red carpets, ensaio de fotos e por aí vai. Em entrevista, ela revelou que a decisão de usa-lo dessa forma é para que as jovens, que têm cabelos como os dela e o mesmo tom de pele, se aceitem e se amem também. Separei algumas inspirações para comemorar o aniversário dela, que completa 37 anos neste dia primeiro de março.

ONDA VINTAGE

Lupita adora investir em penteados elaborados usando sua textura original como base. Um bom exemplo foi no SAG Awards, em 2020, com vibe retrô em referência aos anos 1940. Seu topete alto e desenhado, trouxe o glamour da antiga Hollywood de volta.

TRATAMENTO CERTEIRO

Além dos penteados, adora usar o cabelo solto e beeem volumoso. As crespas precisam hidratar bem, já que a oleosidade natural demorar para percorrer os fios, além de lavar em dias alternados. Vale investir em produtos que equilibram os cachinhos, como um CC Cream e, se for o caso, aplicar um óleo de reparação nas pontas.

INSPIRAÇÃO CURTINHA

O pixie da Lupita é bem famoso, inclusive é um dos cortes favoritos da atriz. É uma excelente opção para quem deseja um visual mais descolado, moderno, cheio de estilo e prático. Se você deseja ousar, aposte no sidecut (com a lateral raspada) ou até mesmo no undercut (em que a nuca é raspada). Dependendo da finalização, você pode deixá-lo natural ou estilizar com pomada ou gel.

LEMBRANÇA ANCESTRAL

Um dos últimos filmes estrelados pela atriz, foi o premiado Pantera Negra, da Marvel. Em entrevista, a chefe do departamento de maquiagem e cabelo, Camille Friend, quis que os cabelos de todos os atores fossem naturais. A personagem vivida por Lupita, Nakia, usa cabelos curtos, mantendo sua textura natural. A equipe de produção do filme resolveu apostar em nós, chamados Bantu’s knots, uma técnica tradicional da cultura africana.