Ideias de penteados express para o réveillon

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Em 2020 passamos por muita coisa, mas nem por isso precisamos deixar de nos arrumar para o jantar de Ano-Novo, não é mesmo?! Os penteados não precisam ser sofisticados. Podem ser simples, como fios lisos com textura nas pontas, coques e tranças. Inspire-se!

A atriz Emma Corrin interpreta a Princesa Diana na série The Crown. Para mulheres de cabelos curtos e lisos, como o corte que a atriz usa, o hacked bob, vale brincar com o visual: você pode mantê-lo solto, fazer ondas com babyliss nas pontas, prender apenas de um lado (colocando uma presilha bem brilhante) ou investir no efeito wet (usando um gel de brilho apenas em uma parte do cabelo ou nele todo). Lembre-se de usar um CC Cream com proteção térmica antes de qualquer ferramenta de calor.

A atriz Anya Taylor Joy, famosa por seu papel em O Gambito da Rainha, sucesso absoluto na Netflix, possui fios ruivos na série, mas na realidade é dona de um longo cabelo loiro. Para mudar o visual neste final de ano, invista em um coque como o dela. Ele pode ter um toque de messy, deixando os fios soltos ao redor do rosto ou então focar no estilo mais clássico e polido (sem um fio fora do lugar). Truque: se o seu cabelo é fino, vale apostar naqueles enchimento encontrados em perfumarias.

Trança na franja, no cabelo todo, só no rabo de cavalo, nagô…elas nunca saem de moda e combinam com qualquer ocasião. A cantora Rihanna é adepta ao penteado e adora diversificar. Lembrando que na hora de prender as tranças, use elásticos da cor do seu cabelo. Aplique spray de fixação. Capriche nos acessórios e na maquiagem.

A atriz Yara Shahidi assumiu o posto de Sininho, para o mais novo live-action da Disney. Seus cachos volumosos são perfeitos para penteados altos, como o coque abacaxi. Copie prendendo os fios no topo da cabeça com as pontas soltas para dar aquele efeito caído. Você pode deixar a testa livre ou até mesmo separar algumas mechas da parte da frente do cabelo para dar a impressão de uma franja. Aplique óleo de reparação nas pontas para finalizar. Brincos maiores ajudam a compor o look para você ficar glamurosa.