Tem o rosto redondo? Saiba quais cortes te valorizam ainda mais

“Rodrigo Cintra, qual é a melhor saída para suavizar meu rosto redondo?” Com certeza é o corte de cabelo, nada de recursos invasivos, ok? Brincadeiras à parte e nada contra quem prefere recorrer a procedimentos estéticos, sempre digo que o segredo está em verticalizar a sua imagem.

Mas como fazer isso? Com cortes que não aumentem o volume da lateral, mas que alonguem o rosto, como as pontas mais compridas na frente (long bob) e os que criam volume no topo da cabeça.

Saiba mais sobre os cortes indicados para esse tipo de rosto e aqueles que você pode evitar!

Qual corte investir?

Como disse, o long bob, um corte médio, possui a frente mais comprida e provoca um alongamento no rosto. A referência é a atriz Jennifer Lawrence. É uma opção que está na moda por combinar com todas as texturas. Uma observação sobre o volume com ondas de babyliss: ele está apenas em uma lateral. Na outra, o cabelo segue preso atrás da orelha.

Outro exemplo é o longo com franjão lateral, uma ótima estratégia para afinar o rosto. Ainda é possível jogar o cabelo de um lado para ganhar volume na parte superior, proporcionando um efeito de rosto alongado. É exatamente o que fez a atriz Emma Stones. Ela apostou em um look todo jogado para o lado, deixando o contorno do rosto mais harmonioso.

O que evitar

O corte curtinho. Não é porque a face fica toda à mostra, mas ele acaba com a possibilidade de criar um alongamento dos fios e texturas. E as franjas. Se tem uma coisa que nunca sai de moda são as franjas. Agora, tem vários modelos que agradam e combinam com quase todo mundo. Porém, elas não são recomendadas para quem tem o rosto redondo, já que esconde a testa e realça as bochechas.

Em tempo: existem muitos cortes que podem ser adaptados, ou seja, você fica com um pouco mais de volume no topo e/ou nas pontas para garantir o efeito de alongamento. Converse bem com o seu cabeleireiro.

Outra sugestão é investir em finalização. Sempre escove levantando a raiz para ganhar volume. As ondas nas pontas são perfeitas para garantir um look moderninho para esse tipo de rosto, use um babyliss para ajudar a modelar.

