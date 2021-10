Para um visual moderno, inspire-se no corte repicado de famosas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Atualizado em 22 out 2021, 15h34 - Publicado em 22 out 2021, 15h28

Eu sei que de vez em quando você quer mudar o visual, deixar os fios com mais leveza, conquistar aquele volume que as celebridades ostentam ou então deixar o crespo poderoso com o volume certo. Já pensou no repicado? É um corte que pode ser utilizado em todos os comprimentos e texturas, por conta das técnicas utilizadas, como o ângulo da tesoura, se as camadas estarão mais no meio ou nas pontas.

Ainda em dúvida? Então vamos falar sobre a finalização. Como é um corte prático, você pode usar os fios naturalmente, com um bom CC cream, óleo de reparação e spray de brilho, ou investir em um secador. Para deixar algumas pontas em evidência, basta aplicar uma pomada.

Vem ver as famosas que estão com os fios repicados. Tem cabelo liso, cacheado e crespo.

No black power, o corte tem as pontas desconectadas ajudam a distribuir o volume igualmente, deixando os cabelos em um formato arredondado e mais robusto, como os fios da atriz Jéssica Ellen. Finalize com um ativador de cachos e difusor ou amassando delicadamente com uma toalha. O pente garfo também ajuda a modelar as madeixas.

O mullet é o must have dos anos 1970, que voltou com tudo em 2021, tem mechas curtas desfiadas que começam no topo da cabeça e que vão até as pontas. Esse corte valoriza cabelos lisos e ondulados como os da cantora Demi Lovato. Para estilizar os fios com esse corte, aplique cc cream e finalize com auxílio do secador.

O repicado valoriza o corte acima do ombro que, além de muito moderno, deixa as madeixas mais volumosas, como o da atriz Gabi Lopes. Esse styling fica ótimo nos lisos e ondulados. A finalização com cc cream e secador também deixa as camadas mais evidentes.

No cabelo médio crespo, as camadas repicadas, com mechas mais longas deixam os fios com volume equilibrado, como os da cantora Kelly Rowland. O pente garfo ajude nesse processo e confere o visual mais aberto. Lembre-se de finalizar com um CC cream que confira hidratação. Spray de brilho também mantém as madeixas lindas.

Cacheado médio

Os cacheados podem se beneficiar do corte, que garante um visual leve e moderno, como o da atriz Fernanda Leme. Para finalizar, você pode usar um ativador de cachos e amassar. Se quiser liso, invista em um secador, mas modele bem as pontas para ganhar um look poderoso.

