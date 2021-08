Rodrigo Cintra ensina truques para camuflar os fios brancos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Uma coisa é certa, os cabelos brancos vão chegar mais cedo ou mais tarde. Para algumas mulheres, é sinal de empoderamento e maturidade. Para outras, é sinal de envelhecimento e elas querem, de todo o jeito, esconder esses fios. E não tem nada de errado em pensar das duas formas, não é mesmo?

Separei algumas dicas para camuflar os branquinhos como uma medida de urgência, em que você não pode ou não consegue ir ao salão, afinal, eles vão continuar crescendo e aparecendo, cada vez mais. Em algum momento você vai precisar decidir se quer assumir os grisalhos ou se quer investir em uma coloração para escondê-los.

Make para as madeixas

Existem diversas opções em forma de spray, delineador, corretivo e até batom para cobrir instantaneamente os fios. Mas todos saem na lavagem ou se você ficar passando muito a mão.

No batom de cabelo, você precisa descobrir qual é a tonalidade mais indicada para ficar mais parecida com os seus fios naturais ou já coloridos. Com uma das mãos puxe os fios para baixo, deixando a raiz rente à cabeça. Agora, com a outra mão, esfregue o batom na parte que o fio está branco, assim como um giz-de-cera.

Já o delineador específico para cabelos deve ser aplicado da mesma forma. Porém, por ser líquido, ele sai rapidamente e pode até borrar com o suor. Enquanto isso, o spray além de te salvar naquele dia corrido, engrossa um pouco os fios. Assim, dá aquele volume e adia a aplicação de tintura.

Para maquiar o fio branco que está pedindo por um retoque, você pode apostar ainda no corretivo! Aquele de maquiagem, Cintra? Não! Existe o corretivo para cabelos. Ele é de fácil aplicação mas, assim como o delineador, pode sair rapidamente com suor ou chuva.

Cortes para disfarçar

Se os seus fios grisalhos nascem mais na frente do cabelo, que tal apostar em uma franja? Isso porque, o corte dá volume e camufla os fios indesejados. Porém, se o seu cabelo é ondulado, cacheado ou crespo, você pode aderir aos curtinhos com volume. Mas se você é lisa e quer dar esse volume, aposte no shampoo seco. Explico, ele levanta a raiz, deixando o cabelo mais armado. Com isso, a parte crescida não fica tão à mostra. Veja como a cantora Jennifer Lopez ofuscou bem a raiz branquinha.

Penteados

Fez um penteado e reparou que está com fios brancos? Nem pense em arrancar, você pode acabar traumatizando a raiz e machucando o couro cabeludo. Uma sugestão é não dividir as madeixas em uma linha marcada. Explico, pois um look bagunçado e com leve volume na raiz ajuda a disfarçar o grisalho. Mas se gostar muito da raiz marcada, pode deixar os fios frontais soltos, como fez a atriz Salma Hayek.