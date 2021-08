Previsão astrológica desta segunda-feira (19)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar em Sagitário, trazendo mais leveza, uma vontade muito grande de quebrar a rotina (ele não suporta o tédio) e de se aventurar. O que dentro da sua vida pode ser mudado? Feito de forma diferente? Dicas: faça caminhos diferentes para o trabalho, converse com aquele colega que pouco fala, escove os dentes com a mão não dominante, tome banho no escuro… Aceita o desafio?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br