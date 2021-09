Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Ordem do dia: topa cuidar da sua autoestima hoje? Os astros incentivam a dar aquela repaginada no visual. Que tal um novo corte de cabelo? Comprar aquela roupa ou sapato que estava namorando há tanto tempo? Se arrumar, se maquiar… Oo, até mesmo, fazer aquele tratamento estético que gostaria – por que não? O que faria você se sentir com seu amor-próprio lá nas nuvens?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br