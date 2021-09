Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Virgem, nos incentivando a fazer aquela faxina, colocar ordem naquela gaveta, no armário, no quartinho da bagunça, deixar a casa “um brinco” de tão limpa. Ai daquele que depois vier sujar o que você limpou ,né? Vai dar problema, hehehe… Melhor sair para almoçar fora depois desse faxinão. Hehehehe…

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br