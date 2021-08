Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Carregando o mundo nas costas? Pessoas não reconhecendo seus esforços? Oscilando entre tristeza e raiva? Para tudo. Foco no lugar errado, ou seja: nos outros. Recado dos Astros: você nasceu por você, para você e tudo o que está ao seu redor vem contribuir para isso. Solte, desapegue, deixe que as pessoas andem pelas suas próprias pernas, cuide de si mesma. Combinado?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br