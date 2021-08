Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Câncer, nos tornando mais sensíveis. Muito cuidado para, na melhor das intenções, ajudar quem não pediu. Esteja vigilante. Cuidado para não sair do seu lugar. Pergunte-se: qual é o meu papel no meio disso tudo? Estou sendo mãe/pai de alguém que não sou? Muitos problemas podem ser evitados se você estiver com essas perguntinhas em mente durante seu dia.

