Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros nos pedem para olharmos nossas raízes, honrarmos nossos ancestrais, reconhecermos a importância da nossa família em nossa evolução pessoal. Se estamos em um planeta escola, os nossos parentes mais próximos são grandes professores que vieram nos ajudar nessa missão chamada vida. Não nascemos na família errada, não… Ali existem aprendizados. Você já descobriu quais são os seus?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br