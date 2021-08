Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: tão importante quanto se movimentar e produzir é permitir que seu corpo descanse. Que tal um dia do pijama? Dormir mais? Trocar o almoço por um café da manhã mais elaborado? Assistir um filme gostoso? Às vezes, só precisamos descansar para as coisas começarem a voltar para seu lugar. Pense nisso.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br