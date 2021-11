Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Cuidado com os exageros, pegue leve com você. Raiva e ímpetos, se bem utilizados, podem ajudar a nos tirar da zona de conforto, Não troque as energias.