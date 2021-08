Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

O céu convoca a líder que há dentro de você, seja na vida pessoal ou profissional. Isso traz consigo algumas responsabilidades. Por exemplo: ser coerente com o que diz e faz, confiar na sua capacidade de ver oportunidades que ninguém vê e se arriscar, tomar decisões difíceis e arcar com as consequências caso não dê certo, focar em soluções e não em se lamentar. Topa ser dona do seu destino?

