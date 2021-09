Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta dos astros: luz vermelha piscando para quem está de dieta… Seu apetite pode estar maior que o normal. Uma vontade de comer algo diferente pode surgir ou até mesmo de arriscar uma receita nova. Busque alternativas (elas existem e são gostosas também!) Se não for seu caso, que tal aquela janta especial com quem ama ou com amigos? Uma noite gourmet? Tira foto da sua obra de arte e poste nas mídias sociais.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br