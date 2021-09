Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Touro, e você pode se perceber mais apegada à algo no dia de hoje, com mais dificuldade em mudar, abrir mão das suas ideias, do que você conhece… Os astros nos trazem a armadilha de preferirmos o conhecido ao desconhecido. Lembre-se: o novo assusta no início, porém, depois, ele se torna familiar. Dê essa oportunidade para algo ou alguém hoje. Topa?

