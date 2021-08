Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta dos Astros: nossa energia é nosso cartão de visitas. Esteja alerta aos lugares que você frequenta e com quem mais convive no seu dia a dia para perceber se está carregando a energia alheia para sua casa ou não. Reforce sua proteção pessoal, do seu lar… Todo cuidado é pouco. Um dos reflexos é ficar mais sensível, pesado, com dor nas costas, no estômago. Tenha calma, vai passar.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br