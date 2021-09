Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Dia de Equinócio de Primavera… O Sol passa a transitar no signo de Libra. Hoje é considerado um dia sagrado. Espiritualmente falando, representa o equilíbrio e a unicidade, o quanto cada um de nós tem luz e sombra – que precisam ser acolhidas e superadas. É hora de renascer para a vida. Olhe a sua volta e veja a natureza se abrir. Faça o mesmo.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br