Horóscopo do dia

Dia em que a Lua passa a transitar em Áries, nos trazendo a força, a ação para desbravar novos caminhos, enfrentar qualquer obstáculo com obstinação e coragem. Dentro de você está essa força e ela pede passagem. O universo está dando aquela forcinha… Aproveite, ok?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br