Horóscopo do dia

Recado dos astros: torne conscientemente seu dia mais leve. Como? Indo ao encontro, se conectando com tudo e todos que façam você feliz, gargalhar, sentir paz, extravasar. Que tal brincar com os filhos e animais de estimação, encontrar os amigos, se exercitar em um lugar inspirador, ver um filme de comédia… E aí, me conta: o que você vai fazer?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br