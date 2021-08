Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Os astros alertam para o cuidado na hora de se comunicar. Nem sempre damos condições do outro entender o que falamos. Dicas: imagine que você está falando com uma criança, introduza os temas (não parta do meio para o fim), respire na hora de falar, pense antes de dizer algo…

